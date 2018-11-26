Робот сыграет главную роль в спектакле о Жанне д'Арк в Израиле

Роль самой Жанны д'Арк доверили исполнять роботу из Москвы. Сообщается, что режиссер театра "Гешер Иехезкель Лазаров еще до начала репетиций думал о том, чтобы отдать главную роль искусственному интеллекту.

Об этом рассказал один из актеров "Гешера" Александр Демидов. По его словам, режиссер рассматривал самые различные варианты. Но в итоге остановился на компании, которая производит роботов в Москве. Он был сконструирован по специальному заказу Лазарова. Прототипом для созданной девушки-робота стала KIKI. Это андроид, который способен самостоятельно передвигаться и вести диалог.

Известно, что сам спектакль называется «Лолита/Жанна д'Арк». То есть режиссер совместил две истории, которые, казалось бы, находятся в совершенно разных плоскостях. По словам Демидова, пьеса предлагает совсем новый взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Кроме того, иначе взглянуть Лазаров предложит как на любовь, так и на правосудие.

Относительно робота известно, что его рост составил 160 см, а вес 80 кг. Он способен функционировать без дополнительной подзарядки в течение 8 часов. KIKI, которую взяли за основу для создания «актрисы» для спектакля в Израиле, имела опыт выступления на публике: она оказывала помощь ведущим на концерте в "Олимпийском", а также организовывала и проводила экскурсии в выставочном центре "Крокус-Экспо".