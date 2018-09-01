Прикован к инвалидной коляске: Александр Серов отменяет свои концерты

У певца была сломана нога, из-за травмы он вынужден передвигаться на кресле для инвалидов. О его состоянии рассказала звезда шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк, которая не так давно видела его в суде.

Александр Серов должен был выступить 8 декабря в подмосковном городе Подольск. У певца был запланирован концерт в центре «Юность». Перед этим данный концерт был запланирован на 10 ноября, но потом его перенесли на 8 декабря. Теперь же концерт снова не состоится. Как сообщили в «Юности», концерт больше не будет переноситься, его попросту отменяют.

По данным СМИ, Александр Серов отменяет свои концерты из-за травмы ноги. Дарья Друзьяк рассказала, что виделась с певцом 5 декабря. Звезда «Дом-2» подала на Серова заявление об изнасилование. Певец, в ответ на обвинения в изнасилования, заявил, что Друзьяк украла у него порядка 300 000 рублей.

По словам Друзьяк, Серов прикован к инвалидной коляске. Скандальная звезда «Дом-2» утверждает, что певец сейчас болен. Своими данными о состоянии Серова Друзьяк рассказала на одном из телешоу. Ранее стало известно, что Дарья Друзьяк не оставляет надежд стать звездой. Она решительно настроена попасть в группу SEREBRO и даже попала в «тридцатку» претенденток.