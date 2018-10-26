Картина, созданная искусственным интеллектом, появилась в Петербурге

В Петербурге на Дворцовой площади появился необычный арт-объект. К приближающимся праздникам установили проектор, который создаёт на огромном экране картину «Рождество» британского художника и режиссёра Марты Файнс.

Известно, что картина создана на основе искусственного интеллекта. Суть заключается, в том, что произведение искусства меняется. На нем появляются новые персонажи, исчезают старые. Кроме того, герои, расположенные на картине, изменяют свое местоположение и позы, в которых они находятся изначально. На произведении Марты Файнс изображены Дева Мария, ее супруг Иосиф и новорожденный Иисус Христос.

В социальных сетях, в том числе, Instagram, появились видеоролики и фотографии с Дворцовой площади. Интересно, что картину разместили не только в честь приближающегося Нового года и Рождества, но и также потому, что 7 декабря отмечал свой день рождения один из главных музеев России и мира - Государственный Эрмитаж. Известно, что это первая картина, которая создана при помощи инновационной технологии SLOimage - компьютерной программы, специально разработанной программистами в сотрудничестве с автором.