Конан-варвар пополнил ряды героев комиксов Marvel

Персонаж легендарной мрачной фентези-саги будет сражаться в комиксах вместе с участниками «Мстителей».

Издательство Marvel Comics объявило о получении лицензии на публикацию нового материала о Конане в начале 2018 года, и теперь они приступают к показу его в основной серии изданий. У Dark Horse Comics была лицензия в течение почти двух десятилетий, издавая их с 2003 до начала этого года. «Мы рады работать с Marvel и с нетерпением ждем новых приключений Конана в комиксах», - заявил президент Conan Properties International Фредрик Малмберг. «Как наиболее известное и креативное издательство в отрасли, мы считаем, что Marvel отлично подходит для наших историй ". Издательство Marvel выразило волнение по поводу перспективы рассказывать новые истории о Конане.

Что же до сюжета, то согласно Marvel, Конан объединит усилия с Алой Ведьмой, которая попадёт в земли Хайбории. Известно, что самые могущественные герои Земли объединятся с Конаном против Королевы Ночи. И хотя пока что Мстители только будут гостями в землях Конана, в Marvel уже обещают более глубокое внедрение персонажа в их вселенную.

Напоминаем, что наибольшую популярность Конан-варвар приобрёл после одноимённого ставшего культовым фильма 1982 года с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли. Истории о киммерийском воителе основаны на фентези-романах Роберта И. Говарда и повествуют о мрачной так называемой Хайборийской эре, пришедшей после гибели Атлантиды.