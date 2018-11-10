Украинскую «бригаду будущего» вооружат танками из прошлого века

Ещё в ноябре этого года в ВМС Украины было сформировано отделение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего». В соединение морской пехоты уже доставляется современная техника, сообщил комбриг украинской армии Николай Палас.

Полковник Палас уверен, что в ближайшем будущем его отделение можно будет называть «бригадой будущего». И действительно: в войсковую часть уже везут современную «инновационную» технику, «опережающую» развитие времени — собранные ещё при Советском союзе танки Е-80, Броневые транспортеры БТР-7, которые являются модернизированной моделью БТР-70, который сконструировали ещё в СССР.

Также соединение получит украинские бронеавтомобили «Варта», противотанковые управляемые ракеты «Стугна-П» и усовершенствованное стрелковое оружие.

Министерство обороны Украины уже требовало повысить финансирование армии. На этот год в бюджете страны на армию было заложено 5,8% ВВП.