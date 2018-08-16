Создавая компьютерную игру, житель Бурятии вдохновлялся местными блюдами

Нашествие бууз – именно такое название получила разрабатываемая жителем республики Бурятия компьютерная игра. Игра заключается в том, что главный герой будет методично уничтожать атакующие его буузы

Буузы, или позы – бурятское национальное блюдо, навроде мантов с бараньим мясом.

В паблике, ВК, где была анонсирована игра, разработчик выложил голосование, в котором предлагалось ответить, ждёт ли игру публика.

К слову, большинство проголосовало за «нет, не ждём». Потому пока неизвестно, выйдет ли игра.

Будет весьма жаль, если подвергшись давлению публики, не успевшей как следует оценить весь потенциал проекта, автор свернёт разработку. Редакция считает, игры с местным колоритом должны быть.