Ubisoft анонсировала постапокалиптическое продолжение Far Cry

Новый аддон к пятой части мега-популярного боевика от французского разработчика компьютерных игр был представлен широкой публике.

Также был показан официальный трейлер, показавший неожиданный для серии игровой мир. Или ожидаемый, потому что, учитывая концовку пятой части, идея буквально витала в воздухе.

Новая игра продолжит сюжет пятой части и покажет мир после ядерной войны. Как сообщается, главной задачей протагониста в этот раз станет найти полюбившегося игрокам Иосифа Сида, предвестника Коллапса и главного злодея предыдущей части.

Far Cry традиционно является одной из самых удачных игр в жанре боевика с открытым миром. Отличительной чертой серии является симуляция живого окружения, генерирующая множество совершенно непредсказуемых ситуаций и создающая для каждого игрока свой неповторимый игровой опыт.

Пятая часть показала серьёзный шаг вперёд в этом направлении, ожидается, что New Dawn не подкачает.