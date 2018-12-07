В России на треть сократили федеральный перечень школьных учебников

Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения уменьшил федеральный перечень учебников больше чем на треть — 37%. От 1370 наименований осталось лишь 863.

Совет не только исключил часть учебной литературы, но также и добавил в реестр свежие издания. В список вернули учебники, которые много раз просили вернуть учителя и родители учеников. И после проведения экспертизы и получения одобрения эти учебники были возвращены в перечень. Например, среди возвращенных имеется учебник для начальной школы по математике под авторством Л. Г. Петерсона.

Ольга Васильева, министр просвещения многократно критиковала нынешнюю модель проведения экспертизы учебников и заявляла, что нужно сократить федеральный перечень.