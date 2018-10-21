На Маршалловых островах рыбак выловил кокаина на $4 млн

Рыбак, живущий на Маршалловых островах, поймал необычный улов: в сети «счастливчика» попало 48 килограмм кокаина.

Общая стоимость наркотиков, по предварительным подсчётам, составила 4 миллиона долларов. Сообщается, что после обнаружения необычной находки мужчи на обратился в полицию. Местные сотрудники полиции связались с посольством США для того, чтобы Америка отправила экспертов для изучения «улова» и проведения экспертизы.

В настоящее время уточняются все подробности случившегося.