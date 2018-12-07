Константин Орбелян поделился последней мечтой Дмитрия Хворостовского

«Перед смертью он мечтал довести до совершенства лишь две вещи: записать «Риголетто» Джузеппе Верди и оперу Свиридова «Отчалившая Русь», - так говорил о своём друге Константин Орбелян.

Первая, «Риголетто», была записана 2016 г. Сразу после окончания записи друзья приступили к опере «Отчалившая Русь».

К сожалению, Дмитрий Хворостовский так и не услышал окончательные версии своих произведений.

«Риголетто» была издана в день смерти Дмитрия Хворостовского, а «Отчалившая Русь» в свою очередь была номинирована на премию «Грэмми» 2017г. посмертно.

В этом году на премию «Грэмми» назначена «Риголетто», еще одна награда за труды выдающегося исполнителя.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. У артиста диагностировали опухоль мозга.

Обе мечты Дмитрий осуществлял, идя под руку со своим хорошим другом и верным товарищем - Константином Орбеляном.