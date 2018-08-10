Италия возьмёт на вооружение «экологичные» самоходки

В скором будущем итальянская армия обзаведётся самоходной артиллерийской установкой (САУ) Centauro-II.

Это модернизированный вариант предыдущей установки. Данная самоходка имеет формулу 8х8, это значит, что все колеса машины являются ведущими. Сау оснащена противопульным бронированием и несет на своей башне 105 мм пушку. Также в других вариантах исполнения калибр у пушки может быть и 120 миллиметров.

Основная задача броневой машины — это разведдеятельность и устранение вражеской военной техники. Двигателем в этой САУ является Iveco Vector 8V, который даёт мощность в размере 720 лошадиных сил. А это на 200 «лошадей» больше, если сравнивать с прадедом боевой машины - Centauro. Ещё Centauro-II немного набрал в весе — машина стала тяжелее на 30 тонн. Длина САУ равна 7,4 м, а ширина 3,14. Дородный просвет составляет 40 см.

«Экологичность» нового образца заключается в том, что установка может запускать «разрешенные» гранаты. Такие гранаты не противоречат нормам охраны окружающей среды в Европе.

4 первых установки итальянские военные получат уже в 2020 году. В 2021 году ещё 6 машин дополнят военный парк. Вооруженные силы Италии намерены в будущем увеличить количество машин до 148.