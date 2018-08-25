Экс-спецагент США рассказал о найденных живых инопланетянах

Ричард Доти, бывший специальный агент США дал откровенное интервью Express, в котором поделился подробностями найденных «зелёных человечков».

Мужчина рассказал, что американцы провели исследование инопланетного корабля, который потерпел крушение. При осмотре «тарелки» военные не смогли найти каких-либо органов управления, а также приборов, которые показывают скорость аппарата, запасы топлива и высоту полёта. Спецагент убеждён, что пришельцы использовали телепатические способности для управления летательным аппаратом.

Доти утверждает, что инопланетяне были похожи на людей и имели рост около 120 сантиметров. Также он сообщил, что раненых пришельцев забрали военные их больше никто уже не видел.

Приверженцы существования инопланетных рас верят в то, что американские военные до сих пор изучают гуманоидов, которых находят на Земле. Однако официальные американские учёные опровергают эти догадки.