"Одноклассники" и Вадим Галыгин перенесут на РЕН-ТВ "Анекдот шоу"

Телеканал «РЕН ТВ» перенесет в свой эфир уникальный контент с Вадимом Галыгиным из социальной сети «Одноклассники» под названием «Анекдот Шоу». Проект стартует в понедельник, 10 декабря в 00:30.

Во время шоу главная задача приглашенных звезд и публичных личностей (спорт, политика, кино, блоггинг) победить соперников при помощи одного главного инструмента – юмора. Специальный «смехомер» определяет, над чьим анекдотом публика смеялась громче всего. Четыре приглашенные звезды делятся на две команды по два человека. Ожидается, что в будущих выпусках «Анекдот шоу» к Вадиму Галыгину присоединятся Анна Хилькевич, Иосиф Пригожин, Антон Комолов и другие.

По словам Галыгина, шоу поможет возродить такой умирающий, но ценный жанр в юморе, как анекдот. Проект по своему формату будет напоминать «Белый попугай» и «Одесские Джентльмены». Шоу призывает вернуть анекдоты в повседневную жизнь людей.

В феврале 2018 году «Анекдот шоу» появилось, как часть контента «Одноклассников». Дебютный выпуск собрал перед собой около 4 млн. человек. К 29-му выпуску аудитория уже насчитывала 125 млн. человек. Эпизоды выходят один раз в неделю. В роли участника шоу себя уже попробовали Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Николай Цискаридзе, Михаил Галустян, Юлия Топольницкая, Тутта Ларсен и другие звезды.