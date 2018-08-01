Kiki-челлендж и проблемы женщин: На YouTube представили итоговое видео с самыми популярными событиями уходящего года

Многие пользователи негативно восприняли видео YouTube Rewind. При 1 миллионе отметок «мне нравится» ролик собрал целых 2 миллиона дизлайков.

На YouTube представили итоговое видео с самыми популярными событиями уходящего года. В ролике показаны мемы, отдельные персонажи, модные веяния и все, чем «кипел» YouTube в этом году.

В этот раз в создании ролика принимали участие сами герои, которые попали в ТОП. Как оказалось, одними из самых популярных событий уходящего года оказались проблемы женщин и Kiki-челлендж.

Участники видео рассказали, что в 2018 году женщины получили возможность говорить. Также отмечено, что в этом году люди смогли без стыда признаваться в том, что им нужна психологическая помощь. Теперь человек не стесняется своих недостатков и изъянов.

Несмотря на все темы, которые были освещены в видео, ролик многим не понравился. Пользователи пишут, что в этом году YouTube Rewind стал самым ужасным. Некоторые признаются, что им не хватило эмоций или драйва, а некоторые просто назвали видео провалом.