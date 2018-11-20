Хворостовского вновь посмертно номинировали на Grammy

Вместе с дирижером Константином Орбеляном их выбрали претендентами на звание "Лучшей записи оперного произведения". 7 декабря список артистов опубликовали на сайте мероприятия.









Среди прочих участников, в 2018 году на Grammy номинировали оперу Джузеппе Верди «Риголетто», исполненную под руководством дирижера из США армянского происхождения. Помимо него, на получение награды снова выдвинули покойного Дмитрия Хворостовского, а также его партнеров по опере Франческо Демуро и Надин Сьерру. Не обошли вниманием и продюсеров.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в конце 2017 года из-за болезни мозга. В прошлом декабре его также посмертно номинировали на Grammy. Их вместе с Константином Орбеляном предложили в качестве кандидатов на "Лучший классический сольный альбом".