Россиян заставят платно регистрировать телефоны по IMEI

Законопроект о введении обязательной процедуры уже подготовили в Совете Федерации. Считается, что это поможет обнаружению краденых устройств.

Больше о будущем постановлении рассказала Людмила Бокова, которая занимает должность председатель комиссии Совфеда по развитию информационного общества. Вопрос о ее вступлении в силу обсуждался на специальном заседании, проходившем накануне.

По ее словам, суть нового законопроекта состоит в создании уникальной базы, в которую по трем разным категориям будут вносить идентификаторы абонентского устройства IMEI. Они будут обозначать черные устройства (приобретенные путем хищения, а также ввезенные незаконно), белые (зарегистрированные в специальной базе) и серые (временно функционирующие на период проверки способа получения телефона).

Выходит, что всех россиян заставят регистрировать телефоны. При этом, процедура будет платной, однако для физических лиц ее стоимость не будет превышать 100 рублей. Законопроект хотят запустить с 2023 года.