Глацких: ну ляпнула, понимаете

Ольга Глацких, директор департамента молодёжной политики по Свердловской области заявила, что ей не позволяет совесть бросить дела, связанные с молодёжным направлением.

Ольга заявила, что за время её отстранения от должности было запущено несколько проектов. Чиновница оправдывалась, что случайно сказала фразу, сделавшую её «знаменитой»: "Ну, ляпнула, понимаете… На самом деле извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, я все-таки и обыкновенный человек".

Немногим позднее Ольга Глацких признала своё некорректное высказывание. Она утверждает, что имела ввиду то, что хотела мотивировать молодёжь на активное и самостоятельное развитие и вкладывание своей энергии на самостановление.