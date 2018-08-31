Более сотни тысяч книг скачали пользователи проекта «Книги в метро»

В конце августа этого года в Московском метро была запущена программа «Книги в метро». Пассажиры столичной подземки более 100 тысяч раз загрузили книги в рамках проекта.

Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метро, заявила, что в данный момент разрабатывается необыкновенный дизайн книжных Интернет-полок. Также она рассказала, что недавно установили виртуальную книжную полку в видео панно с изображением Пушкина. Портрет разместился на стене рядом с памятником писателю.

Мэрия отмечает, что на полке имеются такие произведения, как "Евгений Онегин" и "Дубровский", поэмы "Медный всадник" и "Руслан и Людмила", повести "Станционный смотритель", "Капитанская дочка" и "Пиковая дама".

Проект «Книги в метро» начал работу 30 августа 2018 года. На станции метро «Рассказовка» появилась первая виртуальная полочка. В настоящее время в виртуальной библиотеке собрано порядка 100 творений великих классиков русской и мировой литературы.

Чтобы скачать выбранную книгу необходимо отсканировать QR-код, размещённый на корешке книги с помощью камеры или специального приложения.