AliExpress перечислил популярнейшие запросы у россиян в этом году

Сегодня, 09:31 \\ Мозаика

Пользователи AliExpress и Tmall в этом году больше всего были заинтересованы продуктами Xiaomi, Huawei и Apple. Также большой интерес был к наушникам, купальникам, часам и рюкзакам.

Самым частым предметом поиска стали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Xiaomi Redmi 4. Тег «Смартфоны» собрал больше 10 миллионов запросов. В первую десятку также вошли запросы по наушникам, купальникам, часам и рюкзакам.

В этом году жители России стали искать больше брендовых вещей. Например, продукцию компании Bosh искали в 7 раз больше, чем в прошлом году, а товары компании Samsung почти в 8 раз.

Лю Вэй, генеральный директор AliExpress в России, сообщил, что спрос на более дорогие товары был вызван двумя причинами: возрастанием покупательский уверенности и сокращением времени доставки заказов.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт, врачи так и не смогли ему помочь.

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Мединский: "Фантастические твари" не оставляют российскому кино шансов

 Глава Минитерства культуры Мединский охотно поддержал предложение руководителя Мосфильма...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

«Учись, студент»: Более половины родителей делают уроки за детей

56% родителей делают домашние задания вместо своих детей — приведены данные исследования,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ