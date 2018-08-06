AliExpress перечислил популярнейшие запросы у россиян в этом году

Пользователи AliExpress и Tmall в этом году больше всего были заинтересованы продуктами Xiaomi, Huawei и Apple. Также большой интерес был к наушникам, купальникам, часам и рюкзакам.

Самым частым предметом поиска стали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Xiaomi Redmi 4. Тег «Смартфоны» собрал больше 10 миллионов запросов. В первую десятку также вошли запросы по наушникам, купальникам, часам и рюкзакам.

В этом году жители России стали искать больше брендовых вещей. Например, продукцию компании Bosh искали в 7 раз больше, чем в прошлом году, а товары компании Samsung почти в 8 раз.

Лю Вэй, генеральный директор AliExpress в России, сообщил, что спрос на более дорогие товары был вызван двумя причинами: возрастанием покупательский уверенности и сокращением времени доставки заказов.