Элементарно: Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

Британский актер, сыгравший Шерлока Холмса в нашумевшем сериале «Шерлок», теперь стал знаковой персоной, снимок которой поместили на обложку учебника. Снимок Бенедикта Камбербэтча украсил украинский учебник по зарубежной литературе для учеников 10 класса.

В Украине на учебник решили поместить снимок современного актера. Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе. По словам Ольги Николенка, которая является руководителем авторского коллектива книги, снимок британского актера попал на обложку учебника не по ошибке. Издатели решили разместить фотографию Камбербэтча, так как в книге речь идет о современных постановках классических произведений.

Бенедикт Камбербэтч известен не только фразой «Элементарно» и ролью в «Шерлоке». Актер играл Гамлета в одноименной современной постановке. Поэтому издатели решили поместить его снимок на обложку учебника. Таким образом создатели книги хотят привлечь внимание учеников. Современные актеры могут показаться школьникам интересными, от чего у них может появиться большая тяга к знаниям. По мнению издателей, актер на обложке учебника выглядит весьма гармонично. Снимок книги уже размещен на сайте издательства.

Новый украинский учебник создан с учетом современных технологий. На страницах книги есть даже QR-коды со ссылками на телевизионные или авторские экспресс-уроки. Вопросы к текстам и задания для учеников были созданы в соответствии с Новой украинской школой, также они соответствуют Рекомендациям Европейского совета. Снимок учебника вместе с описанием можно увидеть на сайте издательства «Грамота. Киев».