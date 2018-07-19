Прокуратура восстановила проверку работы сервиса BlaBlaCar

Сегодня, 08:40 \\ Мозаика

Череповецкая прокуратура Вологодской области зафиксировала нарушения в работе партнера сервиса BlaBlaCar.

Общество с ограниченной ответственностью «100дорог» не публиковала свои предложения о поездках в сервисе. В это же время физические лица получили свободный доступ к коммерческому использованию BlaBlaCar через эту компанию. Прокуратура отправила сервису сообщение об изменении условий регистрации и использования. Вячеслав Юрко, директор компании «100дорог» сообщил, что все участники карпулинга пользуются такой схемой работы с BlaBlaCar.

Прокуратура Брянска уже обращалась к представительству BlaBlaCar с требованием поменять условия регистрации и использования сервиса.

В 2017 году была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что сервис способствует росту и укреплению незаконного предпринимательства. По этой причине компания молгла быть заблокирована судом на территории России в сентябре прошлого года. Однако компания оспорила это решение. BlaBlaCar рассказал, что уже провел блокировку более чем 30 тысяч аккаунтов по причине негативных отзывов.

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