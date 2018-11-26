Кеннет Брана перевоплотился в Шекспира в первом трейлере «Всё правда»

Сегодня, 20:52 \\ Мозаика

Киностудия Sony Pictures опубликовала официальный трейлер биографической картины, повествующей о последних годах жизни Уилльяма Шекспира.

Кеннет Брана одновременно исполнил главную роль и выступил в качестве режиссёра. В фильме будет показана жизнь великого драматурга в период с 1613 по 1616 годы. В Лондоне сгорает театр «Глобус», которому драматург посвятил несколько лет жизни, что вынуждает его вернуться к семье в родной город Стратфорд-на-Эйвоне. За это время Шекспир и его семья столкнулись со многими бедами, тем не менее драматург пытается наладить отношение с женой и дочерьми, а также занимается садоводством.

Сценаристом картины стал Бен Элтон, известный по ситкому «Испуганный ворон», который рассказывает о совместной жизни Шекспира и его супруги Энн Хэтэуэй. В актёрском составе фильма также числятся Джуди Денч и Иэн МакКеллен. Премьера «Всё правда» состоится 8 февраля 2019 года.

Ранее в Сети также появился первый трейлер экранизации фэнтези-романа «Артемиус Фаул», режиссёром которого стал Кеннет Брана.

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Автор - Елена Андреева
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