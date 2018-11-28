Автомат с бесплатными книгами появился в одной из нью-йоркских школ

Сегодня, 07:30 \\ Мозаика

Благодаря успехам в учебе дети одной из школ в Буффало в штате Нью-Йорк смогут получать новые интересные книги бесплатно. Установленный в библиотеке книжный автомат ориентирован в первую очередь на учащихся младших классов.

 Педагоги американского учебного заведения борются за интерес своих учеников к бумажным носителям информации. На волне всепоглощающего технического прогресса учителя прибегли к установке бесплатного автомата с книгами. Получить книгу можно будет с помощью специальных жетонов, которые будет выдаваться самым успешным ученикам. Одной из самых знаковых книг, присутствующих в автомате, называют Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры». В ней писательница рассказывает о работе в NASA темнокожих женщина-математиков, как передает Good News Network. Не обойдется и без художественной развлекательной литературы, как, например, «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен.

Руководство школы занималось воплощением этой идеи на протяжении года. Самым сложным этапом оказалось финансирование. В общей сложности на проект потратили 3 тыс. долларов: 1 тысяча ушла на приобретение книг, 2 тысячи – на сам автомат.

В канадском Торонто в 2016 году в одном из книжных магазинов появился автомат со старыми уцененными книгами. «Библиомат» выдает книгу случайным образом всего лишь за 2 доллара.

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Автор - София Волкова
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