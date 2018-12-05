Актёрский состав фильма «Железная кора» пополнили Кирилл Пирогов и Мераб Нинидзе

Триллер с Бенедиктом Камбербэтчем в роли британского шпиона выйдет на экраны в 2019 году. К проекту присоединились российский и грузинский актёры.

Фильм основан на реальных событиях. Сюжет рассказывает о британском шпионе Гревилле Винне, получившем прозвище «Железная кора» (такие же позывные когда-то были у Иуды). Накануне Карибского кризиса 1962 года он занимался сбором данных для ЦРУ о реальном военном потенциале СССР. Помогал ему в этом полковник ГРУ Олег Пеньковский. Вместе они собрали важную информацию, которая помогла предотвратить Карибский кризис. Фильм должен пролить свет на историю двух шпионов, рискнувших всем, чтобы спасти мир от ужасных последствий новой войны.

Какие роли достанутся Кириллу Пирогову и Мерабу Нинидзе, пока точно неизвестно. Другим партнёром Камбербэтча по фильму станет Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль Эмили Донован – агента ЦРУ, координировавшей действия Винна и Пеньковского. Для новой роли Бенедикт Камбербэтч примерил накладной живот, а также отрастил забавные усы, чем сильно удивил поклонников.

Сценарий фильма написан Томом О’Коннором, режиссёр картины – Доминик Кук, с которым Камбербэтч ранее работал в сериале «Пустая корона». Точная дата выхода фильма не уточняется.