Сериал «Американские боги» вернётся на экраны весной

Премьера второго сезона популярного шоу, снятого по мотивам одноимённого произведения Нила Геймана, состоится 10 марта 2019 года.

Как передаёт издание The Vulture, во время съёмок студия столкнулась с некоторыми трудностями. Сериал покинула исполнительница одной из ролей Джиллиан Андерсон, также студии пришлось заменить и некоторых других актёров. Кроме того, в ноябре 2017 года в результате конфликта проект лишился шоураннеров Брайана Фуллера и Майкла Грина. Они не смогли договориться с продюсерской компанией FremantleMedia о бюджете второго сезона. Их заменил Джесси Александр, однако в сентябре 2018 года от работы пришлось отстранить и его из-за разногласий с командой сериала.

Тем не менее, создатели сериала всё-таки объявили о продолжении, представив поклонникам официальный постер.

В 2019 году ожидается премьера экранизации другого творения Нила Геймана и Терри Пратчета – романа «Благие знамения», главные роли в котором исполнят Майкл Шин и Дэвид Теннант. В октябре создатели сериала представили трейлер.