Сериал «Американские боги» вернётся на экраны весной

Сегодня, 15:30 \\ Мозаика

Премьера второго сезона популярного шоу, снятого по мотивам одноимённого произведения Нила Геймана, состоится 10 марта 2019 года.

Как передаёт издание The Vulture, во время съёмок студия столкнулась с некоторыми трудностями. Сериал покинула исполнительница одной из ролей Джиллиан Андерсон, также студии пришлось заменить и некоторых других актёров. Кроме того, в ноябре 2017 года в результате конфликта проект лишился шоураннеров Брайана Фуллера и Майкла Грина. Они не смогли договориться с продюсерской компанией FremantleMedia о бюджете второго сезона. Их заменил Джесси Александр, однако в сентябре 2018 года от работы пришлось отстранить и его из-за разногласий с командой сериала.

Тем не менее, создатели сериала всё-таки объявили о продолжении, представив поклонникам официальный постер.

В 2019 году ожидается премьера экранизации другого творения Нила Геймана и Терри Пратчета – романа «Благие знамения», главные роли в котором исполнят Майкл Шин и Дэвид Теннант. В октябре создатели сериала представили трейлер.

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Автор - Елена Андреева
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