"Русская Ким Кардашьян" продолжает удивлять пользователей Instagram откровенными фото

Сегодня, 22:11 \\ Мозаика

Анастасия Квитко, известная как «русская Ким Кардашьян», взбудоражила своих подписчиков новым фото в мини-платье.

 Модель и блогер Анастасия Квитко выставила фото в Instagram в белоснежном платье бренда «Pretty little things». Помимо самой длины наряда, которая смотрится достаточно пикантно на объемных бедрах девушки, с обоих боков платье украшают молнии. Даже без откровенного декольте Квитко удалось возбудить публику.

25 ноября модель эротического жара Квитко встретила свое 24-летие. День рождения прошел «с размахом». Исходя из фото в Сети, тусовка проходила в ночном клубе. Праздник включал в себя обязательные атрибуты – огромный торт и большое количество друзей. Громкое празднование не отразилось на модели – вскоре после торжества она показала себя во всей красе.

Вокруг Анастасии продолжаются разговоры на тему натуральности ее пышных форм и семейного положения. Что касается первого, Квитко продолжает отрицать усовершенствование своей фигуры на операционном столе. По поводу второго, все держится в строжайшем секрете. О наличии «того самого» единственного мужчины у модели ничего не известно.

В прошлом году фотографам удалось «поймать» в свои объективы Анастасию на пляже, когда она вовсе не была готова к съемке. Судя по фото, девушка любит прибегать к помощи фотошопа, когда дело касается контента для Instagram. В комментариях девушку осудили за обман. Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте shoubiz_naiznanku.

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Автор - София Волкова
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