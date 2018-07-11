Режиссер «Тони против всех» займется спиноффом «101 далматинца» о Стервелле

Сегодня, 18:36 \\ Мозаика

Режиссер фильма «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи займется работой над спиноффом «101 далматинца», повествующем о Стервелле Де Виль (для западного зрителя - Круэлла Де Виль). Сейчас Гиллеспи проводит переговоры со студией Disney.

 Сначала режиссером киноленты видели Алекса Тимберса, известного по работе над «Моцарт в джунглях». Но он оказался слишком занят театральным постановкам на Бродвее «Битлджуса» и «Мулен Руж». Disney решили найти замену Тимберсу, так как хотят приступить к работе над спиноффом как можно скорее.

Главную роль элегантной и строгой женщины в мехах на экране воплотит обладательница «Оскара» Эмма Стоун. Продюсировать фильм будут Эндрю Ганн, Кристин Берр и Марк Плэтт. Написанием сценария займется или Келли Марсель («50 оттенков серого»), или Джез Баттеруорт («Грань будущего»).

Действие картины будет происходить в 80-х годах. Подробности сюжета не разглашаются, однако известно, что картина «Стервелла» расскажет о главной ненавистнице далматинцев Стервелле Де Виль, о начале ее карьеры и молодых годах. В классическом мультфильме 1961 года «101 далматинец» персонаж Стервеллы впервые предстал перед зрителями. Ранее она уже появлялась в кино-версии мультфильма 1996 года. Тогда на эту роль была приглашена Гленн Клоуз.

Гиллеспи уже имеет опыт сотрудничества с Disney. Например, в фильмах «И грянул шторм» и «Рука на миллион».

Ориентировочно «Стервелла» выйдет на экраны в 2020-2021 году.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт, врачи так и не смогли ему помочь.

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

«Почём яблочки, внучка?»: «Азбука вкуса» начала продавать смартфоны Apple

Пять продуктовых супермаркетов сети начали продавать смартфоны Apple. Крупнейший...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Мединский: "Фантастические твари" не оставляют российскому кино шансов

 Глава Минитерства культуры Мединский охотно поддержал предложение руководителя Мосфильма...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ