Режиссер «Тони против всех» займется спиноффом «101 далматинца» о Стервелле

Режиссер фильма «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи займется работой над спиноффом «101 далматинца», повествующем о Стервелле Де Виль (для западного зрителя - Круэлла Де Виль). Сейчас Гиллеспи проводит переговоры со студией Disney.

Сначала режиссером киноленты видели Алекса Тимберса, известного по работе над «Моцарт в джунглях». Но он оказался слишком занят театральным постановкам на Бродвее «Битлджуса» и «Мулен Руж». Disney решили найти замену Тимберсу, так как хотят приступить к работе над спиноффом как можно скорее.

Главную роль элегантной и строгой женщины в мехах на экране воплотит обладательница «Оскара» Эмма Стоун. Продюсировать фильм будут Эндрю Ганн, Кристин Берр и Марк Плэтт. Написанием сценария займется или Келли Марсель («50 оттенков серого»), или Джез Баттеруорт («Грань будущего»).

Действие картины будет происходить в 80-х годах. Подробности сюжета не разглашаются, однако известно, что картина «Стервелла» расскажет о главной ненавистнице далматинцев Стервелле Де Виль, о начале ее карьеры и молодых годах. В классическом мультфильме 1961 года «101 далматинец» персонаж Стервеллы впервые предстал перед зрителями. Ранее она уже появлялась в кино-версии мультфильма 1996 года. Тогда на эту роль была приглашена Гленн Клоуз.

Гиллеспи уже имеет опыт сотрудничества с Disney. Например, в фильмах «И грянул шторм» и «Рука на миллион».

Ориентировочно «Стервелла» выйдет на экраны в 2020-2021 году.