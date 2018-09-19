Энн Хэтэуэй предложили сняться в мюзикле «Улица Сезам»

Производством мюзикла и его финансовой стороной займется компания Warner Bros совместно с MGM. Режиссером выступит Джонатан Кризел, ранее работавший над сериалом «Портландия», как передает The Hollywood Reporter.

Американская актриса Энн Хэтэуэй первая получила предложение сняться в мюзикле «Улице Сезам». Пока что неизвестно, дала ли актриса свое согласие. Написанием сценария займется Крис Галлетта, известный по работе над фильмом «Короли лета» 2013 года. Продюсером картины назначен Шон Леви (его зрители помнят по фильмам «Однажды в Вегасе, «Ночь в музее» и других) совместно с Майклом Агиларом («Безумцы»).

Сообщается, что в фильме будут присутствовать такие герои как Большая Птица, Гроуч, Оскар и Куки Монстр. Подробности о съемочном процессе неизвестны.

«Улица Сезам» является международной образовательной телепередачей для детей с участием маппетов. Шоу существует с 1969 года. Тогда его запустили в первую очередь для обучения детей из бедных семей, не получающих полноценное образование. С января 2016 года ее начал транслировать канал НВО. На данный момент проект имеет более 4000 эпизодов. «Улица Сезам» удостоилась 118 премий «Эмми». Ни одно шоу за всю историю телевидения не имело столько наград. Также телепроект обладает 9 премиями «Awards».

36-летняя обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй в 2018 году сыграла роль Дафни Клюгер в фильме «8 подруг Оушена». В 2019 году в свет выйдет триллер «Море соблазна», где Энн достанется главная роль. Актриса вновь сыграет в паре с Мэттью Макконахи, с которым она уже работала в драме «Интерстеллар».