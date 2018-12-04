Шотландскую художницу удостоили премии Тёрнера за снятые на iPhone клипы

Сегодня, 13:27 \\ Мозаика

Шарлотта Проджер, художница из Глазго, выиграла премию Тёрнера благодаря iPhone: девушка на протяжении года снимала клипы для своего проекта Bridgit, как передает The Guardian.

 Вчера, 4 декабря в Лондоне состоялось награждение премией Тёрнера в галерее Tate Britain. Победительница Шарлотта Проджер удостоилась премии за ряд клипов, где присутствовал вид на Шотландию из окна поезда, футболки на радиаторе и кошки. Проект под названием Bridgit был по достоинству оценен членами жюри. Художница получила около 31 тыс. долларов (25 тыс. фунтов стерлингов).

Создание движущихся изображений является постоянным хобби Шарлотты вот уже 20 лет. Видеопроект создавался на протяжении года как в Шотландии, так и за ее пределами, когда Проджер путешествовала.

Также на награду претендовали и другие необычные творческие проекты. Например, коллектив Forensic Architecture представил работу о группах людей, пострадавших от политического насилия, новозеландский видеохудожник Люк Уиллис показал немую ленту о человеке по имени Даймонде Рейнольдсе. Его убили во время трансляции в Facebook. Фильм Уллис снимал на пленку.

Впервые премия Тёрнера появилась в 1984 году. Награду назвали в честь Уильяма Тёрнера, художника 19 века. Сейчас награда является одной из самых значимых для деятелей искусства в Великобритании.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт, врачи так и не смогли ему помочь.

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

«Почём яблочки, внучка?»: «Азбука вкуса» начала продавать смартфоны Apple

Пять продуктовых супермаркетов сети начали продавать смартфоны Apple. Крупнейший...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Мединский: "Фантастические твари" не оставляют российскому кино шансов

 Глава Минитерства культуры Мединский охотно поддержал предложение руководителя Мосфильма...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ