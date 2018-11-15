Сериал по мотивам игры Halo лишился режиссёра

Руперт Уайатт, известный по фильму «Восстание планеты обезьян», покинул проект, сославшись на несовместимость графиков. Режиссёр не смог найти время для съёмок.

Уайатт собирался выступить в роли продюсера и поставить несколько серий экранизации игры Halo канала Showtime. Однако его планам не суждено сбыться. Тем не менее, режиссёр положительно отзывается о работе, проведённой над созданием сериала, и о команде, с которой ему удалось сотрудничать. Уайатт отмечает, что теперь сам присоединился к поклонникам игры, ожидающей выход сериала, а также пожелал создателям шоу всего хорошего. Сейчас режиссёр заканчивает работу над фильмом «Битва за Землю», который выйдет в свет в марте 2019 года.

О производстве сериала стало известно летом. Канал Showtime заказал 10 эпизодов экранизации игры. Сюжет шоу будет основан на первой игре серии, а главным героем станет Мастер Чиф. Производством занимается студия Стивена Спилберга Amblin. Сценарий к проекту написал Кайл Киллен, известный по картине «Пробуждение», кроме того он занимает пост шоураннера. В создании сериала также принимают участие авторы оригинальной игры.

Ожидалось, что съёмки стартуют в начале 2019 года в Будапеште, а в 2020 году появится и сам сериал. Скорее всего, из-за смены режиссёра создатели сериала внесут коррективы в график.