Госдума хочет разрешить музыкантам использовать мат на концертах

На сторону музыкантов встал представитель ЛДПР и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Депутат высказался в защиту мата только в случае сольных концертов, имеющих предупреждение «18+».

По мнению Андрея Свинцова, музыкантом нужно разрешить употребление матерных выражений на их сольных концертах. Он объяснил это тем, что музыкант все равно продолжит сочинять песни такими, какими он их видит, поэтому штраф в таком случае показывает невежество. Не должны страдать и организаторы концертов, по слова депутата. Им достаточно быть предусмотрительнее и поставить на афишах предупреждение с отметкой «18+», тогда поводов для штрафа не будет.

Также, Свинцов сказал, что любой творческий человек может использовать нецензурную лексику для выражения своего таланта и творческого порыва. По мнению депутата, ответственность за поход на тот или иной концерт лежит на слушателе, так как он уже знаком с творчеством, покупая билет. А тем, кого мат в текстах песен смущает, просто не стоит посещать такие мероприятия. Он добавил, что наказание за мат не приносит никаких результатов.

Предложение депутата касается только закрытых сольных концертов артистов. В общественных местах песни с матом по-прежнему считаются неприемлемыми. В качестве примера Свинцов упомянул лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Музыкант появляется на «Первом канале» в качестве ведущего, однако там мат не использует. Он позволяет себе вольно выражаться в текстах собственных песен. Заместитель председателя считает, что именно за такую открытость и честность россияне любят творчество Шнурова.

«Мы же не должны заниматься цензурой», - сказал Свинцов. Борьбу с матом нужно начинать в семье. «И тогда на сцене это будет не так популярно», - подвел итог депутат.

Сегодня законодательством РФ предусмотрен административный штраф за мат на сцене – 2,5 тыс. рублей или арест на 15 суток.