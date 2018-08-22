Джеймс Кэмерон собирался снять фильм на МКС

Джеймс Кэмерон рассказал о грандиозном проекте 15-летней давности, который так и не воплотил в жизнь. Режиссёр собирался снять фильм в космосе вместе с Томом Крузом.

В интервью изданию Empire Online режиссёр рассказал, что действительно обсуждал подобный проект с Крузом. У него даже имелся готовый контракт с русскими о полёте на МКС, чтобы создать стереоскопический документальный фильм. Однако затем Кэмерон передумал и решил снять полнометражный игровой фильм. Для этого ему требовалось, чтобы профессионалы подготовили его и Круза, как стать инженерами на станции. Режиссёр и актёр придумали несколько идей для сюжета, однако на этом развитие проекта остановилось.

В настоящий момент Джеймс Кэмерон занят на съёмках четырёх сиквелов фильма «Аватар», премьера второй части фантастической картины состоится в 2020 году. В 2019 году на больших экранах появится два других фильма, продюсером в которых выступил Кэмерон, а именно «Терминатор 6», съёмки которого завершились в ноябре, и «Алита: Боевой ангел», экранизация манги Юкито Кисиро. Ранее авторы картины выложили в сеть финальный трейлер картины. Премьера ожидается 14 февраля 2019 года, что касается «Терминатора 6», то он выйдет 22 ноября следующего года.