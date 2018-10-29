The Cure посетят Москву в рамках фестиваля "Пикник Афиши"

Британские рокеры The Cure прилетят в Москву с концертом на фестиваль «Пикник Афиши», который состоится 3 августа 2019 года. Билеты уже поступили в продажу.

Рок-группа The Cure стала первым хедлайнером крупного мероприятия в Москве. Как отмечают организаторы фестиваля, коллектив исполнит хиты из своего самого популярного альбома «Disintegration», а также многие другие композиции. Полный список участвующих в фестивале музыкантов держится в секрете. В этом году хедлайнером выступила группа Arcade Fire.

«Пикник Афиши» впервые прошел в 2004 году на парадной аллее перед «Лужниками». За эти годы он получил статус крупнейшего фестиваля музыки в Москве. Выступить на сцене «Пикника Афиши» уже успели такие известные артисты как Blur, The Chemical Brothers, Jamiroquai, Pet Shop Boys, Земфира, «Ленинград», Оксимирон и другие. В 2019 году концерты состоятся традиционно в музее-заповеднике «Коломенское». С сегодняшнего дня в продажу поступает вторая партия билетов по 3500 рублей. Они доступны на официальном сайте мероприятия.

В следующем году The Cure отметят большой юбилей – с момента выхода первого альбома прошло 40 лет. В честь этого события лидер рок-группы Роберт Смит пообещал записать новую пластинку. Он также добавил, что The Cure вряд ли еще когда-нибудь порадуют публику новым материалом.