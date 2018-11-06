Universal Pictures собирается создать фильм по мотивам песен музыканта Принса

Киностудия намерена снять оригинальную историю, а не биографический фильм. Права на ряд песен Принса уже приобретены, началась работа над созданием мюзикла на их основе.

Как передаёт интернет-портал Variety, студия приобрела права на классические произведения музыканта, который станут основой для сюжета будущего проекта. Продюсером картины выступит Трой Картер и Джоди Герсон.

В руководстве Universal Pictures считают, что нет смысла снимать биографический фильм, так как с этим прекрасно справились создатели картины «Пурпурный дождь». Тем не менее продюсеры не скрывают, что большое влияние на их решение о съёмках оказал фильм «Богемская рапсодия», рассказывающий о жизни Фредди Меркьюри и группы Queen, который при бюджете в 52 млн. долларов собрал 540 млн. долларов.

Принс Роджерс Нельсон, чаще выступавший под именем Принс – американский певец, гитарист-виртуоз и мультиинструменталист, чьё имя занесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки ритм-энд-блюз. Музыкант скончался 21 апреля 2016 года от случайной передозировки сильнодействующего анальгетика.

В скором времени на экраны выйдет биографический фильм про Элтона Джона «Человек-ракета», главную роль в котором исполнил Тэрон Эджертон.