«Лето» Кирилла Серебренникова вошел в число лучших фильмов 2018 года

Сегодня, 14:01 \\ Мозаика

Престижное французское киноиздание Les Cahiers du Cinema каждый год представляет рейтинг 10-ти самых лучших фильмов, появлявшихся во французском прокате. В десятку вошло «Лето» Кирилла Серебренникова.

 Фильм «Лето» разместился на 9-й строчке рейтинга. Кинолента повествует о становлении Виктора Цоя на путь музыканта, и о группе «Кино». Фильм также затронул тему взаимоотношений Виктора с его супругой Натальей, а также его общение с Майком Науменко. Музыкальная картина окутана духом ленинградской рок-тусовки 1981 года. В ней можно услышать давно знакомые песни, считающиеся сейчас культовыми, погружающие зрителя в ностальгию.

Премьера «Лета» прошла на Каннском кинофестивале. Фильм подвергся жесткой критике со стороны музыканта Бориса Гребенщикова, который сказал, что в фильм целиком состоит изо лжи. Сооснователь «Кино» Алексей Рыбин также негативно отнесся к сценарию картины и даже запретил авторам упоминать себя в сюжете.

Это не первый раз, когда Les Cahiers du Cinema обращает внимание на фильмы российского производства. Ранее в десятку лучших уже входили произведения Александра Сокурова – «Солнце» 2006 года и «Фауст» 2012 года.

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Автор - София Волкова
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