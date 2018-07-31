Бард Александр Новиков выступил за возвращение цензуры в искусство

Сегодня, 13:34 \\ Мозаика

Бард и художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков высказался за возвращение цензуры в искусство, тем самым поддержав точку зрению Михаила Боярского, прозвучавшую ранее.

 Новиков опубликовал мысли по поводу цензуры на своей странице в Facebook. Он высказал опасения за то, в каком состоянии сейчас пребывает российское телевидение, театр и музыка. Бард опирался на мнение Михаила Боярского, который имеет опыт работы в театре и кино, поэтому может смело судить о нынешнем состоянии этих сфер деятельности. Как считает Александр, сейчас вместо качественного продукта зрителю предлагается «сценическое и экранное скотство и свинство».

Александр Новиков напомнил в своем тексте о том, что собой представляло телевидение раньше. По его мнению, телеэфир воспитывал зрителя на светлых и добрых чувствах. Героев современных фильмов, сериалов и телепередач он охарактеризовал так: «проститутки, приживалы, псевдо-бандюганы, псевдо-менты, геронтофилы, безголосые и бездарные фурии». Как считает Александр, виной всему является погоня за высоким рейтингом.

Бард полностью солидарен с мнением Михаила Боярского, которое было высказано ранее на телеканале «Дождь». Тогда Боярский сказал, что выступает за возвращение цензуры и художественных советов. Как считает актер, все новые произведения искусства должны подвергаться анализу со стороны опытных деятелей искусства, чтобы они решали, что именно достойно зрительного внимания.

Шансонье также признался, что в 80-е подвергся преследованию за свои песни, в частности за альбом «Вези меня, извозчик», и был отправлен в тюрьму. Он сообщил, что все записи и рукописи, связанные с альбомом, были изъяты.

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Автор - София Волкова
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