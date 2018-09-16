В Москве на 20% подорожали квартиры в домах, попавших под реновацию

Сегодня, 10:17 \\ Мозаика

По сравнению с зимой прошлого года стоимость квартир в домах, которые охватила реновацию, выросла на 20%. в то время, как количество предложений сократилось в четыре раза.

В январе 2017 года на продажу выставлялось 1600 - 1800 квартир. А вот в октябре этого года под реализацию пошли всего 425 квартир. В нескольких округах в пятиэтажных домах, которые затронула реновация, вообще почти не оказалось квартир для продажи.

По результатам исследования сильное увеличение цены было замечено в октябре 2018 года, после вхождения в программу ещё 12 площадок. Таким образом средняя цена за один квадратный метр выросла со 147,5 (январь 2017 года) до 177,7 тысяч рублей (октябрь 2018 года).

Самый большой рост показали северо-Западный, Юго-Западный и Восточный округа — показатели поднялись на 22, 19 и 17 % соответственно. А вот на арендный рынок реновация практически не произвела влияния. Доля сдаваемых квартир остаётся приблизительно на одном уровне, колеблясь между отметками 9 и 11%.

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