Световой меч Люка Скайуокера уйдёт с молотка

Легендарный световой меч Люка Скайуокера, впервые появившийся в фильме «Звёздные войны: Новая надежда», будет выставлен на аукционе в Лос-Анджелесе.

Предварительная оценочная стоимость «оружия более цивилизованного времени» - 200000 долларов.

Также Аукционный дом Profiles in History планирует выставить на торги ещё по крайней мере 25 оригинальных предметов из киносаги. К примеру, за шлем пилота имперского истребителя организация планирует выручить по меньшей мере 300000 долларов.

Чуть ранее на лондонском аукционе вызвал немалый ажиотаж световой меч Энакина Скайуокера, ушедший в итоге с молотка за 179000 долларов.

Но самая крупная покупка последних лет съёмочного реквизита из фильма – полюбившийся многим астродроид R2D2, проданный в итоге неизвестному лицу за 3 миллиона долларов.