Уфолог: Причудливое облако в небе Исландии является ничем иным, как маскирующимся НЛО

Популярный конспиролог и уфолог Скотт Варинг экстренно сообщает – загадочный объект в закатном Небе Исландии, который многие по ошибке могли принять за освещённое солнцем облако, на самом деле является мимикрирующим под облако НЛО.

На личном сайте Варинг комментирует распространившуюся по сети фотографию от очевидцев, на которой запечатлён причудливый плоский объект, подсвеченный снизу лучами вечернего солнца.

Как утверждает конспиролог, объект имеет определённо инопланетное происхождение и может быть как кораблём пришельцев, так и ядерным следом от межпланетного корабля иной цивилизации.

Также уфолог рассказывает, что форма умиротворяющего природного вления выбрана пришельцами намеренно, чтобы усыпить бдительность наблюдательных землян и понадёжнее спрятать своё космическое судно.