Госдума рассмотрит законопроект о такси

Уже сегодня Государственная дума России рассмотрит законопроект, который будет регулировать деятельности такси, а также агрегаторов.

В проекте будет полностью прописан заявительный порядок начала приёма диспетчерской такси и агрегаторов.

Иностранные организации, которые хотят осуществлять свою деятельность в сфере такси на территории Российской федерации, обяжут вести свою деятельность через отдельные подразделения, которые будут зарегистрированы с соблюдением всех формальностей и законов, действующих на территории России. Будут созданы региональные реестры служб заказа такси. Их деятельность будут вести и регламентировать отдельные уполномоченные органы каждого субъекта страны. Такие реестры будут выложены на официальных сайтах региональных властей.

Люди, которые изъявили желание стать таксистами, обязаны будут получить специальное разрешение, которое будет выдаваться на 5 лет. Данное разрешение будет удостоверяться разрешением на каждое ТС, которое будет использовано в качестве такси. Разрешение будет храниться в машине, водитель которой по требованию сотрудника ГИБДД будет обязан его показать.

Также прописываются требования к внешнему виду автомобиля: цветографическая схема кузове, специальный оранжевый фонарь на крыше и наличие таксометра. Сам же таксист должен иметь опыт управления ТС не менее 3-х лет.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны следить за состоянием своего парка: проходить вовремя техосмотр, своевременно ремонтировать автомобили, а сами таксисты должны перед заступлением на смену проходить медкомиссию.