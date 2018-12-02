Из-за траура по Бушу-старшему номинантов Grammy объявят на несколько дней позже

Именно такое решение приняла Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Изначально объявление номинантов планировалось осуществить 5 декабря. Однако из-за траура по поводу смерти 41-го президента мероприятие перенесут на несколько дней.

Представители Американской Национальной академии искусства и техники грамзаписи написали об этом в своем профиле социальной сети Twitter. Смерть Джорджа Буша-старшего – это печальное событие в истории Америки и ее жителей. Действующий президент Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура.

Это не могли проигнорировать организаторы престижной премии. А потому проведение столь развлекательного и масштабного мероприятия теперь намечено на 7 декабря. Как указано в сообщении, все имена, претендующие на Grammy станут известны в 8:30 по времени Восточного побережья США. Церемония же награждения состоится в феврале без изменений и переносов.

Напомним, ранее стало известно, что 30 ноября умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет. Смерть стала печальной новостью для всех жителей США, Билл Клинтон, который являлся преемником Буша-старшего на посту президента обнародовал напутственную записку, которую ему оставил покойный в овальном кабинете. По его словам, благодаря посланию он гораздо лучше смог узнать президента как человека.