После получения премии Татьяна Навка призналась Пескову в любви

Вчера, 3 декабря, прошла торжественная церемония, на которой вручались премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

Награждение проходило в театре имени Евгения Вахтангова. Гнаграды получали лучшие актеры, режиссеры и деятели театра страны. Максим Матвеев был награждён «За лучшую мужскую роль» - премию он получил за роль в театральном представлении «Кинастон». Лучшая роль театральной актрисы в фильме досталась Марьяне Спивак за роль В фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Константин Хабенский, снявший фильм «Собибор», где он также был и актером, одержал победу в мужском номинировании.

Среди претендентов оказалась и Навка — премию «Звезда театрала» (лучший театрализованный проект) она получила за сыгранную роль в мюзикле «Руслан и Людмила». Дмитрий Песков, супруг знаменитой фигуристки, сидел в этот момент в зале. К нему и обратилась со словами о любви Татьяна Навка.