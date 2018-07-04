Качество и вкус пива может измениться в России

Сегодня, 06:15 \\ Мозаика

Качественные требование к пиву, изготавливаемому в России, могут измениться.

В настоящее время закон о регулировании рынка алкоголя разрешает заменять зерном и сахаросодержащими веществами не более 20% солода, а вот новый регламент уже поднимает эту планку до 50%. Максимальная масса сахаросодержащих продуктов вырастет с 2 до 5%. Коллегия ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) уже одобрила проект. Если проект внедрят, то новым техническим требованиям обязаны будут подчиниться все члены ЕАЭС - не только Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения, но также и Россия.

Минфин, отвечающий за разработку нового регламента для РФ, считает, что введение и принятие подобных законов — это очередная попытка ухудшить качество и состав пенного напитка. Но не все стороны этого проекта проиграют: наоборот, крупные пивоваренные компании выиграют за счёт существенной экономии при изготовлении «бодяжного» пива.

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