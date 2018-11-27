«Учись, студент»: Более половины родителей делают уроки за детей

56% родителей делают домашние задания вместо своих детей — приведены данные исследования, проведённого проектом «Mail.ru Дети».

Больше всего родителям «нравится» выполнять задания по математике — 32% времени уходит на этот предмет. Вторым «любимым» школьным предметом стал иностранный язык — на него «предки» тратят 28% времени, ну и третье почётное место было отдано нашему великому и могучему русскому языку — 26%.

Также исследование гласит, что 70% родителей занимаются уроками вместе со своими отпрысками, 33% опрошенных придерживаются мнения, что школьники своими должны выполнять домашние задания. А вот 37% считают, что помощь детям в уроках — хорошая практика

Почти треть родителей уделяет на выполнение «домашки» всего час, 29% - уже два часа, а вот больше двух часов «выдерживают» лишь 22% респондентов. Всего в исследовании приняло участие 8200 родителей проекта «Mail.ru Дети».