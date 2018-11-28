Мединский: "Фантастические твари" не оставляют российскому кино шансов

Сегодня, 05:21 \\ Мозаика

Глава Минитерства культуры Мединский охотно поддержал предложение руководителя Мосфильма Карена Шахназарова об ограничении проката голливудских фильмов в отечественных кинотеатрах.

 Мединского обрадовал тот факт, что россияне начинают понимать необходимость государственного контроля за прокатом фильмов с целью защиты российского кинематографа.

Предложение Министерства об ограничении показа одного фильма в один день ранее не было поддержано российским правительством. Предложение заключалось в том, что один фильм не может занимать больше 35% прокатного дня.

Для примера Мединский привёл голливудский блокбастер «Фантастические твари и где они обитают», занимавший в пиковые дни до 70% показов.

Глава минкульта уже не раз сообщал, что в сложившейся ситуации у многих российских фильмов просто нет конкуретных шансов. Также он высказался за необходимость ограничить монополию голливудских фильмов на российском рынке, диктующих свои правила кинопрокатчикам.

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