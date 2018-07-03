Лучший из лучших: Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Сегодня, 05:11 \\ Мозаика

В этом году туристическую премию World Travel Award заслуженно получил Санкт_петербург.

Он стал самым привлекательным местом на Земле (World's Leading Cultural City Destination). Также культурная столица удостоилась чести быть лучшей точкой в Европе для круизов и лучшим местом для ознакомления и познания культурного наследия.

Город на Неве уже не раз становился призёром: в 2016 и 2017 годах город победил в номинации World's Leading Cultural City Destination. Премия была вручена в португальском Лиссабоне в минувшую субботу, 1 декабря.

Ростуризм ранее уже называл Санкт-Петербург одним из популярнейших мест на территории страны для зарубежных туристов.

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