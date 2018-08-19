Кашпировский подал иск к ВГТРК на миллион рублей

Иск Анатолий Кашпировский из-за слов гостей на передаче Андрея Малахова, посвящённой Чумаку. Ранее он уже пытался удиться с «Первым каналом».

Кашпировский подал иск к крупнейшему российскому медиахолдингу ВГТРК. Поводом послужили слова об Анатолии на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая транслировалась на телеканале «Россия-1». Информация была предоставлена помощником судьи Останкинского районного суда Русалном Гусейновым и пресс-секретарем Фемиды Анной Селивановой.

Высказывания общественных писателей Невзорова и Александра Гурнова об Анатолии Кашпировском в передаче за октябрь прошлого года, которая была посвящена Алану Чумаку, послужили причиной для подачи «миллионного» иска к компании.

Запись той программы находится в свободном доступе и посмотреть её можно на YouTube-канале телеканала «Россия-1». Знаменитый психотерапевт уже пытался судиться с «Первым каналом», но тогда его аппетиты были скромнее — он подал иск в суд на программу «Вечерний Ургант» с требованием возместить ему компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Тогда суд отклонил этот иск.