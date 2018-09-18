В Сети появился официальный постер фильма "Капитан Марвел"

Студия Marvel опубликовала новый постер к фильму «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Постер выполнен в фирменном стиле супергеройских фильмов вселенной, а изображена на нём главная героиня – Кэрол Денверс.

Как отметили многие, на постере символично показаны две стороны Денверс. Справа показаны обычные истребители, демонстрирующие жизнь пилота ВВС США с планеты Земля, а слева – космические корабли, указывающие на супергеройские способности девушки, которые она приобрела после слияния человеческих генов с генами инопланетной расы Крии, став членом команды «Старфокс».

Check out the new #CaptainMarvel poster highlighting the double life of Carol Danvers. https://t.co/6xqZ88I51O pic.twitter.com/u7W4KGyiYg — Screen Rant (@screenrant) December 3, 2018

Кроме того, студия официально подтвердила, что 4 декабря во время ночи футбола ESPN будет показан полноценный трейлер «Капитана Марвел». А 5 декабря ожидается появление тизера четвёртой части «Мстителей». Ранее появились слухи, что в последней части фильма появятся новые герои – Вечные. Также поклонники серии подозревают, что Капитан Марвел не станет убивать Таноса.

В России фильм «Капитан Марвел» выйдет на большие экраны 7 марта 2019 года. Режиссёром картины стал Райан Флек.