В Сети появился официальный постер фильма "Капитан Марвел"

Студия Marvel опубликовала новый постер к фильму «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Постер выполнен в фирменном стиле супергеройских фильмов вселенной, а изображена на нём главная героиня – Кэрол Денверс.

Как отметили многие, на постере символично показаны две стороны Денверс. Справа показаны обычные истребители, демонстрирующие жизнь пилота ВВС США с планеты Земля, а слева – космические корабли, указывающие на супергеройские способности девушки, которые она приобрела после слияния человеческих генов с генами инопланетной расы Крии, став членом команды «Старфокс».

Check out the new #CaptainMarvel poster highlighting the double life of Carol Danvers. https://t.co/6xqZ88I51O pic.twitter.com/u7W4KGyiYg