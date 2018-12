В Токио составили топ-10 самой продаваемой манги за 2018 год

Лидирующие позиции в рейтинге занимают «Ван Пис», «Моя геройская академия» и «Атака Титанов».

Соответствующий рейтинг 3 декабря опубликовал портал Comicbook. На первом месте оказалась манга «Ван Пис» автора Эйитиро Ода, которая была распродана в количестве 8,1 млн. копий. «Ван Пис» выходит с июля 1997 года, а в октябре 1999 года стартовало одноимённое аниме. Сюжет манги разворачивается вокруг команды пиратов, называющих себя «Пираты Соломенной шляпы», которой руководит Манки Д. Луффи.

Вторую позицию заняла манга Кохэя Хорикоси «Моя геройская академия», которая вышла в июле 2014 года и за четыре года успела обзавестись армией фанатов, тремя сезонами аниме и полнометражным фильмом. За 2018 год было продано 6,7 млн. копий. Третье место досталось манге «Атака титанов» Хадзимэ Исаямы – 5,2 млн. В этом году у манги так же вышел третий сезон аниме, который фанаты восприняли с меньшим восторгом, чем предыдущие два. Кроме того, осенью стало известно, что Андрес Мускетти, известный по фильмам «Мама» и «Оно», решил экранизировать «Атаку титанов».

В рейтинг также вошли такие работы, как Haikyu! (Харуити Фурудатэ, 5 млн), «Царство» (Kingdom, Ясухиса Хара, 4,9 млн), «Семь смертных грехов» (Накаба Судзуки, 4,8 млн), «Обещание Волшебной Стране» (The Promised Neverland, Сирай Кайю и Посука Дэмидзу, 4,2 млн), «О моем перерождении в слизь» (That Time I Got Reincarnated as a Slime, Фусэ и Mitz Vah, 3,4 млн) и «Токийский гуль: перерождение» (Tokyo Ghoul: re, Суи Исида, 3,2 млн).