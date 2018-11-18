Наследники Астрид Линдгрен потребовали сменить название фильма уральского режиссёра «Карлсон»

Премьера короткометражного фильма должна была состояться сегодня. Но фильм не вышел, так как родственники создательницы Карлсона запретили использовать имя героя в названии.

Об использовании имени Карлсона в названии создатели картины уведомили наследников Линдгрен заранее, однако ответ получили только 3 декабря. Теперь команда Red Pepper Film вынуждена в течение суток менять афиши, титры, а также придумать новое название картины. Так как создатели фильма ещё не успели распечатать афиши и выложить картину в сеть, финансовых убытков они не понесли. Как рассказал режиссёр картины Иван Соснин в интервью журналистам, премьера состоится 4 декабря, если они доделают всё в срок.

Среди возможных названий фильма есть такие, как «Огоньки» в честь одноимённой песни Ляписа Трубецкого, прозвучавшей в ленте, «Однажды на крыше» и «Чердак желаний». Режиссёр рассказал, что фильму очень подходило прошлое название. По сюжету маленький мальчик во время игр забирается на чердак, где встречает бездомного. На вопрос, что он тут делает, бездомный шутит, называя себя Карлсоном.

Роль бездомного в фильме исполнил актёр Фёдор Добронравов, а мальчика – Савелий Кудряшов.

Ранее стало известно, что Фёдор Добронравов стал дедушкой. Первая дочь родилась у его младшего сына Ивана.